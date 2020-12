Uma fábrica do iPhone na Índia é saqueada pelos trabalhadores

publicidade

Cerca de cem pessoas foram presas após o saque de uma fábrica de iPhone no Sul da Índia, onde os trabalhadores afirmam que não recebem seus salários há quatro meses e que foram explorados. A rebelião ocorreu no sábado na fábrica do grupo taiwanês Wistron Infocomm Manufacturing, localizada nos subúrbios de Bangalore.

Imagens filmadas no local mostraram janelas quebradas e carros capotados. Câmeras de videovigilância, lâmpadas e ventiladores também foram destruídos, assim como um carro foi incendiado. A mídia local informou que os funcionários reclamaram que não recebiam seus salários há quatro meses e eram obrigados a fazer horas extras. "A situação está agora sob controle. Equipes especiais foram enviadas para investigar o incidente", disse a polícia local à AFP no domingo, acrescentando que não houve feridos.

O vice-primeiro-ministro do estado de Karnataka, C.N. Ashwathnarayan denunciou estes atos como "violência gratuita", acrescentando que seu governo garantirá que se espalhe "sem demora" luz sobre o assunto. "Vamos nos certificar de que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e todo o dinheiro devido seja pago a eles", disse.

Um líder sindical local denunciou a "exploração brutal" a que estão submetidos os operários. "O governo do estado permitiu que a empresa não respeitasse os direitos fundamentais" dos empregados, disse o sindicalista Satyanand (que usa apenas um nome) ao jornal The Hindu. O grupo Wistron não quis comentar os eventos.