Vários foguetes caem perto de base iraquiana com tropas dos EUA

publicidade

Uma série de foguetes atingiram, nesta terça-feira, uma base no Iraque onde estavam alojadas tropas americanas. Segundo informações do exército, dois iraquianos ficaram feridos. No ataque desta terça-feira, foram usados vários foguetes Katyusha, segundo comunicado oficial.

Desde o final de outubro, inúmeras bases iraquianas com soldados americanos vêm sendo atingidas. No último 27 de dezembro, um funcionário terceirizado dos EUA morreu após um desses ataques, o que provocou uma dura reação de Washington com o ataque por drone que matou o general iraniano Qasem Soleimani, chefe da Força Quds e responsável pelas principais operações militares do Irã no exterior.