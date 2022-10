Vídeo mostra imagens da tragédia do voo Rio-Paris, que vai a julgamento após 13 anos

publicidade

Inicia nesta segunda-feira, 10, o julgamento contra a fabricante Airbus e a companhia aérea Air France por homicídio culposo na tragédia aérea que matou 228 pessoas em 2009 no voo Rio-Paris. As empresas negam qualquer erro no voo AF447, que caiu no meio da noite no Atlântico, 3 horas e 45 minutos após a decolagem no Rio de Janeiro.