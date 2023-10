Vídeo mostra membros do Hamas atirando nos banheiros químicos em rave

publicidade

Um vídeo divulgado pelo Exército de Israel, nesta sexta-feiram mostra terrorista do Hamas atirando contra as portas dos banheiros químicos da rave invadida no sábado (7). As imagens mostram o gatilho do fuzil sendo acionado contra as portas das cabines. Não é possível saber se os tiros acertaram alguém.

WATCH Hamas terrorists indiscriminately shoot at bathrooms during the Nova Music Festival.



This just shows you that Hamas does not care who—they just kill. pic.twitter.com/Ve0u9HRLWT — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

O festival de música foi invadido por membros do Hamas no último sábado. Ao menos 260 corpos foram encontrados no local, de acordo com autoridades israelenses. A rave era a edição israelense da festa de música eletrônica Universo Paralello. Brasileiros estavam no evento em Tel Aviv durante o ataque. Ranani Glazer era um deles. O corpo do gaúcho foi encontrado na última terça-feira.

Veja Também