Vídeo mostra momento em que cesto de balão pega fogo no ar e mata duas pessoas

Duas pessoas morreram no último sábado (1º) após o cesto de um balão de ar quente pegar fogo durante voo em Teotihuacan, no México. Outra pessoa que estava no veículo aéreo sobreviveu ao acidente com uma fratura no braço e queimaduras pelo corpo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o cesto pegou fogo no ar. Na gravação, não é possível identificar os ocupantes embarcados.

Segundo informações da ABC News, as pessoas pularam ou caíram do cesto em meio às chamas. Os mortos são um homem de 50 anos e uma mulher de 38 anos.

A região de Teotihuacan, habitada há mais de 2.000 anos, é popularmente conhecida pelos voos de balões para turistas. De acordo com as autoridades, as causas do incidente ainda estão sendo apuradas.