Vaxart anuncia dados positivos de teste de possível vacina via oral contra Covid-19

A Vaxart anunciou nesta quarta-feira que obteve dados positivos durante testes em fase 1 de uma possível vacina contra a Covid-19 na forma de pastilha, para ser tomada via oral. Em comunicado, a empresa de biotecnologia americana disse que a VXA-CoV2-1 "foi geralmente bem tolerada e imunogênica conforme medido por vários marcadores de resposta imune aos antígenos SARS-CoV-2": nenhum evento adverso grave foi relatado, e os existentes oram geralmente leves e principalmente de natureza gastrointestinal.

“Nossos resultados de Fase I destacam a importância de nosso design diferenciado de vacina, pois sugerem que VXA-CoV2-1 pode ter ampla atividade contra cepas de coronavírus existentes e futuras. Esses resultados são oportunos, pois estamos vendo o surgimento de novas variantes menos responsivas às vacinas de primeira geração, tornando a reatividade cruzada potencial outra vantagem importante das vacinas de próxima geração”, disse Andrei Floroiu, CEO da Vaxart.

Os cientistas da Vaxart reconheceram precocemente o risco de surgimento de variantes do SARS-CoV-2 e desenvolveram uma vacina com potencial de ser protetora não apenas contra a cepa prevalente, mas também contra mutações emergentes das proteínas S e N. “Esses resultados, juntamente com os dados recentes de nossos pares, aumentam ainda mais nossa confiança no sucesso do VXA-CoV2-1 e no amplo potencial de nossa plataforma”, continuou Floroiu.

O estudo de Fase I (NCT04563702) foi desenhado para avaliar a segurança e imunogenicidade da vacina VXA-CoV2-1 com esquemas de dosagem múltipla. Os indivíduos foram divididos em três coortes. A primeira coorte (5 indivíduos) recebeu duas doses baixas da vacina com 29 dias de intervalo. As coortes restantes (15 indivíduos cada) receberam uma única dose baixa ou alta da vacina. A segurança e a tolerabilidade foram monitoradas após a vacinação, bem como os sinais de imunogenicidade, incluindo respostas imunológicas gerais e específicas para SARs-CoV-2.

A Vaxart espera ampliar seus planos de desenvolvimento da vacina, com esforços que podem incluir a VXA-CoV2-1 em indivíduos "virgens" de Covid-19 (estudos de Fase II para avaliar o esquema de dosagem ideal e, em seguida, avaliar a eficácia) e em indivíduos previamente vacinados ou expostos – investigando protocolo de reforço de dose única para ampliar e fortalecer as respostas imunológicas.