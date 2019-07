Vazamento em motor provoca adiamento de missão lunar da Índia

publicidade

Um vazamento no motor criogênico do foguete de lançamento provocou o adiamento na segunda-feira da missão lunar indiana Chandrayaan-2, informou a imprensa indiana. Exatamente 56 minutos e 24 segundos antes do lançamento, que estava previsto para 2h51min de segunda-feira (horário local), a Agência Espacial Indiama (ISRO, na sigla em inglês) anunciou o adiamento da missão.



A ISRO não anunciou uma nova data de lançamento. A missão deveria pousar em 6 de setembro um "rover" de exploração no polo sul da Lua, a 384 mil quilômetros da Terra, o que faria da Índia o quarto país a conseguir pousar um aparelho na superfície lunar, depois de Rússia, Estados Unidos e China.