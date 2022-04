Veja momento em que suspeito de ataque em metrô de Nova Iorque é preso

publicidade

O principal suspeito do ataque no metrô de Nova Iorque, Frank James, foi preso na manhã desta quarta-feira, 24 horas após o incidente que deixou 29 pessoas feridas, sendo dez delas com lesões causadas por arma de fogo.

James, de 62 anos, foi detido enquanto caminhava pelo sul da ilha de Manhattan, área mais conhecida de Nova Iorque. Pessoas que passavam pelo local flagraram o momento em que o suspeito foi colocado na viatura da polícia.

O promotor de Nova Iorque, Breon Peace, disse em nota que James foi acusado "de violar (o artigo) 18 USC 1992, que proíbe o terrorismo e outros ataques violentos contra os sistemas de transporte coletivo".

Just witnessed the subway shooter Frank James being arrested in the middle of the East Village…crazy…. pic.twitter.com/g5CJsUpUSF — chimichurri (@Ayy_Korobow) April 13, 2022

As autoridades chegaram a oferecer 50 mil dólares (R$ 234 mil) de recompensa por qualquer informação que levasse à prisão do homem encorpado que possivelmente sofre de doenças mentais.

James, inclusive, já havia postado vários vídeos no YouTube, nos quais aparece fazendo longos, e às vezes agressivos, comentários políticos, incluindo críticas ao prefeito de Nova Iorque, Eric Adams, um ex-capitão da polícia que defende mão de ferro nas ações de segurança na maior cidade do país.

O cartão de crédito de James e as chaves da van que ele havia alugado na Filadélfia foram encontrados no local do ataque.

Veja Também