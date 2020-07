Vice-presidente do Equador renuncia ao cargo a oito meses das eleições

publicidade

O vice-presidente do Equador, Otto Sonnenholzner, anunciou nesta terça-feira que renunciou ao cargo para o qual foi eleito pela Assembleia Nacional em dezembro de 2018, no momento em que o país se prepara para as eleições gerais de fevereiro de 2021.

"Não é uma decisão fácil, o mais cômodo seria ficar, mas nunca agi em torno de minha comodidade. Por isso, hoje o responsável é sair", disse Sonnenholzner em um discurso oficial transmitido pela rádio e televisão, sem informar se tomou essa decisão para se candidatar à presidência.

"Sempre disse que não estou aqui pelo cargo, pelo salário ou pelas honras, e que no momento em que sentisse que este cargo se tornou um impedimento para servir e abordar os assuntos mais relevantes do país, preferiria sair como entrei e é isso o que farei", acrescentou.

A Assembleia Nacional deve se pronunciar se aceita ou não a renúncia do vice-presidente, de acordo com a Constituição. Além disso, deverá eleger o novo vice-presidente de uma pequena lista que deverá ser apresentada pelo presidente Lenín Moreno para concluir o atual período presidencial, até maio de 2021.