Zelensky fala em "escalada muito significativa" após mísseis russos atingirem a Polônia

O presidente da Ucrânia, Volodmyr Zelenskt, acusou a Rússia de ser responsável pela explosão que deixou duas mortes em vilarejo no leste da Polônia, nesta terça-feira. Pelas redes sociais, Zelenski afirmou que se trata de “uma escalada muito significativa” e acusou as tropas russas de terrorismo.

“O terror não se limita às nossas fronteiras nacionais. Mísseis russos atingiram a Polônia. Para disparar mísseis contra o território da Otan. Este é um ataque de míssil russo à segurança coletiva! Esta é uma escalada muito significativa. Devemos agir”, conclamou o presidente ucraniano.

Zelensky acrescentou seu apoio a “todos os nossos irmãos e irmãs poloneses: A Ucrânia sempre vai proteger vocês. O terrorismo não vai quebrar a liberdade das pessoas. A vitória é possível quando não há medo. A Rússia está nos aterrorizando e a todos que ela pode alcançar”.

O Ministério da Defesa russo negou ter feito qualquer ataque aéreo entre a fronteira da Ucrânia e a Polônia, e chamou as acusações de "provocação deliberada". Bombeiros na Polônia disseram que duas pessoas morreram em uma explosão em Przewodow, um vilarejo no leste polonês próximo da fronteira com a Ucrânia.

A preocupação mundial com o fato se dá pois a Polônia é um país-membro da Otan. Nesse caso, respeitando o Artigo 5º do regulamento da organização, "um ataque armado contra uma ou várias nações na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque a todas",

Além disso, se um ataque armado se verificar, cada uma das nações têm o exercício do direito de legítima defesa, individual ou coletiva, reconhecido pelo artigo 51° da Carta das Nações Unidas, podendo praticar, inclusive, o emprego da força armada, para restaurar e garantir a segurança na região do Atlântico Norte. "Qualquer ataque armado desta natureza e todas as providências tomadas em consequência desse ataque serão imediatamente comunicados ao Conselho de Segurança. Essas providências terminarão logo que o Conselho de Segurança tiver tomado as medidas necessárias para restaurar e manter a paz e a segurança internacionais", afirma o Artigo 5º.