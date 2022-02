Zelensky pede cessar-fogo em tom desafiador

publicidade

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, adotou tom desafiador na manhã desta sexta-feira (horário local), ao apelar por um fim das hostilidades. "Quando mais cedo tivermos essa conversa, menores serão as perdas russas", comentou.

"A Rússia terá de falar conosco, mais cedo ou mais tarde, sobre como encerrar as hostilidades e parar essa invasão", salientou Zelensky. Os ucranianos contabilizam ao menos 800 baixas das forças invasoras, entre mortos e feridos.



O mandatário da Ucrânia acrescentou que a defesa do seu país seguirá até que conversas diplomáticas comecem. Os bombardeios à capital, Kiev, intensificaram-se durante a madrugada, com diversas explosões de mísseis e um avião sendo abatido pelas baterias antiaéreas.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, relatou nesta sexta-feira estar convencido de que a Rússia tentará derrubar o governo da Ucrânia. Conforme a rede CNN, tanques russos já estariam a 32 quilômetros de Kiev no começo da madrugada.