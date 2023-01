Zelensky pede em Davos "celeridade" nas decisões para ajudar Ucrânia

publicidade

O presidente Volodymir Zelensky pediu, nesta quarta-feira (18), no fórum de Davos, "celeridade" na tomada de decisões sobre a ajuda à Ucrânia, coincidindo com a reticência da Alemanha em autorizar a entrega de veículos de combate Leopard ao país. "A tirania avança mais rápido que as democracias", acrescentou Zelensky, em discurso gravado em vídeo ao Fórum Econômico Mundial, reunido esta semana nesta estação de esqui suíça.

Ataques e promessas de ajuda

No último domingo, um bombardeio russo contra um prédio residencial em Dnipro, no leste da Ucrânia, deixou pelo 40 mortos em dos piores ataques desde o início da guerra. A Rússia manteve sua política e o Kremlin negou a responsabilidade pelo ataque e culpou os ucranianos. O porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov, falou de uma "tragédia", apontando para a possibilidade de um míssil de defesa aérea ucraniano ter caído sobre o prédio.

Durante a semana Reino Unido e Polônia anunciaram entrega de tanques aos Ucrânianos. No sábado, o Reino Unido prometeu fornecer tanques Challenger 2, que serão os primeiros veículos pesados de fabricação ocidental que a ex-república soviética receberá. E nesta segunda-fera, o primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, afirmou que Berlim aprovou a entrega de tanques Leopard, fabricados na Alemanha. O país aguardava liberação da Alemanha onde os tanques são fabricados. A Rússia prometeu retaliações.

Ainda na sgeunda-feira, a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, se mostrou favorável à criação de um tribunal especial para julgar os dirigentes russos após a invasão da Ucrânia.