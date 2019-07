Ação contra quadrilha responsável por homicídios é concluída com 10 presos

publicidade

A operação Ultimato, desencadeada pela Polícia Civil nesta terça-feira para combater uma quadrilha responsável por diversos homicídios em Canoas e em Nova Santa Rita, foi concluída com a prisão de 10 pessoas. Três foram detidos hoje e outros sete haviam sido localizados no decorrer das investigações.

Durante as ações, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e três pessoas foram presas. Também foram apreendidas duas armas de fogo, além de outros objetos. Segundo o delegado Thiago Carrijo, a investigação teve início no mês de abril, quando dois jovens foram mortos no bairro Guajuviras, em Canoas. ”Um deles foi encontrado morto no município de Nova Santa Rita e o outro segue desaparecido. Provavelmente está morto”, contou o delegado.

O diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), delegado Regional Mario Souza, salientou que o grupo criminoso possui como modus operandi a tortura e crueldade contra as suas vítimas. “Só no município de Canoas, os suspeitos são investigados por pelo menos cinco homicídios”, destacou Souza.