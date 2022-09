Ações da BM em Guaporé resultam em prisão de traficantes e apreensão de drogas

publicidade

O aumento das ações da Brigada Militar em Guaporé, após ameaças de uma facção contra outra em vídeo, já começa a ter resultados. No final da noite dessa quarta-feira, o efetivo do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) realizou o patrulhamento tático motorizado em duas regiões da cidade.

Na rua Bianor Luíz Gehlen, no bairro Santo André, os policiais militares abordaram um suspeito em via pública, que chegou a esboçar uma reação de fuga. O indivíduo, de 25 anos, foi contido.

Houve a apreensão de uma pistola calibre nove milímetros com dois carregadores e numeração suprimida, munição e uma sacola com drogas. Ele indicou então o endereço onde haveria mais ilícitos.

Na rua Francisco Tesser, no bairro Planalto, a tropa do 4º BPChq descobriu que uma residência estava sendo usada para venda e armazenamento de entorpecentes. Uma mulher, de 27 anos, foi detida. No local, os policiais militares apreenderam mais narcóticos.

A ação resultou no recolhimento de cerca de 6,3 quilos de maconha, um quilo de cocaína, 435 quilos de crack, 110 munições de calibre nove milímetros, dois telefones celulares, uma balança de precisão e uma mochila.

Além do 4º BPChq, a mobilização em Guaporé também envolve o efetivo do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT) que atua na Serra.