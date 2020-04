Ações do Denarc terminam com apreensão de armamento, munição e drogas em Porto Alegre e Canoas

publicidade

A Polícia Civil anunciou na manhã desta segunda-feira o resultado final de duas operações desencadeadas ainda no domingo pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). As duas ações foram realizadas em Porto Alegre e Canoas.

Em Canoas, os policiais civis encontraram um fuzil calibre 556 e mais de 250 pedras de crack em uma residência na rua Dona Rafaela, no bairro Marechal Rondon. Quatro traficantes foram presos em flagrante. Três deles possuem diversos antecedentes criminais. Um quinto suspeito, já identificado, conseguiu fugir no momento da chegada dos policiais civis.

Em Porto Alegre, os agentes aprenderam uma pistola calibre 9 milímetros e cerca de 700 cartuchos da mesma arma em uma residência próxima do Campo da Tuca. Um criminoso fugiu. A descoberta da casa ocorreu em continuidade às investigações que culminaram na quinta-feira passada com a localização de uma residência onde estavam cultivados cerca de 200 pés de maconha de alta qualidade.

As plantas estavam divididas por tamanhos e havia um moderno sistema de refrigeração que controlava a temperatura, bem como anotações que apontam rigoroso processo para a produção de drogas com alta qualidade.

No local foi encontrado ainda um sistema de iluminação com temporizador, sendo que a cada determinado período havia mudança de luminosidade sobre as plantas. Insumos e equipamentos para produção, balanças de precisão, pesos uruguaios e em torno de meio quilo de maconha de alta qualidade pronta para venda, além de máquinas de cartão de crédito, foram também apreendidos. Um casal foi detido na ocasião no local.