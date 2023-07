"A gente segue esperançosa de que vai descobrir quem mandou matar Marielle", diz Anielle Franco

publicidade

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, elogiou o trabalho realizado pela Polícia Federal nesta segunda-feira, 24 e disse que a família da ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, assassinada em 2018, mantém a esperança de que irá descobrir quem mandou matá-la.

"A gente segue esperançosa, de que vai descobrir, e vai chegar nos mandantes de quem mandou matar Marielle e por quê", afirmou Anielle, irmã de Marielle. "Que bom que hoje a gente tem um governo sério, tem pessoas à frente de pastas importantes, que a gente pode confiar e contar."

Ela disse que a notícia da prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, no âmbito da primeira etapa ostensiva da investigação da corporação sobre os assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no dia 14 de março de 2018, a deixou "abalada" e "mexida". "A gente tem que sempre revisitar a memória daquele dia 14?, recordou.

Para Anielle, a operação da PF realizada nesta segunda-feira indica ter mais crença em descobrir quem mandou matar Marielle.

"A gente espera sim que, de verdade, a partir de agora a gente tenha frutos e colha frutos do mandante e dos motivos de quem mandou matar", afirmou. "Eu sigo dizendo que enquanto a gente não combater a violência política nesse País, enquanto a gente não souber quem mandou matar Marielle, a nossa democracia segue fragilizada."

Anielle está na Colômbia, onde ela firmará acordo com a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez para firmar um memorando de entendimento entre os dois países com foco na promoção da igualdade racial e desenvolvimento social e econômico.

A assinatura do memorando pelas ministras será realizada nesta terça-feira, 25 de julho, dia Internacional da mulher negra latino-americana e caribenha.

Delação de Elcio Queiroz indica um suposto contratante do assassinato

Ainda nesta segunda-feira, o ex-policial Elcio Queiroz assinou acordo de delação premiada e deu o nome de um suposto responsável por contratar o ex-policial militar Ronnie Lessa para matar Marielle. É o que diz o relato dele ao qual o Estadão teve acesso.

No depoimento, Queiroz confirmou sua participação no assassinato de Marielle e o suposto contratante do crime foi o então policial militar Edimilson Oliveira da Silva, conhecido como "Macalé", assassinado em novembro de 2021.

Segundo a delação, Lessa, "’Macalé' e ‘Suel’ estavam ‘empenhados na vigilância e monitoramento de Marielle desde os últimos meses de 2017?.