Acidente de trânsito acaba na descoberta de cerca de 150 quilos de maconha, em São Leopoldo

Cerca de 150 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta terça-feira na BR 116, em São Leopoldo. Na rodovia ocorreu um acidente de trânsito envolvendo dois veículos.

O motorista de um Fiat Palio, responsável pela colisão, fugiu em alta velocidade do local. Ele foi perseguido pelo condutor do outro carro que alertou o efetivo da PRF sobre o trajeto. O Fiat Palio, com placas de Gramado, foi encontrado em seguida capotado mais adiante.

Para surpresa dos policiais rodoviários federais, o veículo, que tinha marcas antigas de tiros na lataria, estava abarrotado de tijolos de maconha. Natural de São Leopoldo, o motorista, de 29 anos, foi preso em flagrante. Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídio. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de São Leopoldo.