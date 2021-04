Acidente de trânsito deixa um morto e um ferido em Caxias do Sul

publicidade

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida quando fugiam em um veículo roubado no começo da manhã desta sexta-feira em Caxias do Sul, na Serra. As vítimas estavas em um Chevrolet Prisma, de cor preta, que chocou-se contra um poste de iluminação pública, capotou e atingiu uma parada de ônibus, situada em uma curva no km 154 da BR 116, quase no entroncamento com a avenida São Leopoldo.

O óbito de um dos indivíduos ocorreu nas ferragens do automóvel. Já o sobrevivente foi socorrido pelo Samu e atendido em um hospital. O veículo havia sido roubado momentos antes de uma motorista na avenida Sinimbu, no bairro Lourdes, por dois indivíduos. Um deles estava armado com uma faca.

O acidente de trânsito mobilizou a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar através do 12º BPM, além do Instituto-Geral de Perícias e do 5º Batalhão de Bombeiros Militar. A Polícia Civil também esteve presente no local.