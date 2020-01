Acidente deixa dois mortos e dois feridos na BR-386, em Triunfo

publicidade

Uma saída de pista deixou dois mortos e dois feridos, na tarde desta segunda-feira, na BR-386, em Triunfo, na região Metropolitana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu, às 14h30min, no km 308 da rodovia.

O condutor do Renault Captur, com placas de Porto Alegre, perdeu o controle do veículos por motivo ainda não esclarecido. As vítimas ainda não foram identificadas pela corporação. Às 15h30min, a pista permanecia parcialmente interditada.