Amigos e familiares de jovem que morreu em show farão manifestação domingo em Porto Alegre

publicidade

Amigos e familiares de Alice Moraes, que morreu durante o show de Luísa Sonza em Porto Alegre no sábado passado, farão uma manifestação no Parque da Redenção neste domingo, às 15h, pedindo justiça pela morte da universitária.

A irmã e amigos que estavam com Alice no local alegam omissão no atendimento. A Transul Emergências Médicas, contratada para o evento, divulgou uma nota oficial sobre o caso. Segundo o advogado João Adriano da Silveira Vianna, os protocolos de atendimento foram cumpridos.

Já a Opinião Produtora disse que realizou todas obrigações legais que o evento demandava, como a contratação de uma equipe ambulatorial com a presença de uma enfermeira e de um médico remoto. O caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia da Polícia Civil. O inquérito tem prazo de 30 dias, mas pode ser prorrogado.

Veja Também