Após abordagem seguida de morte, BM prevê receber 300 câmeras corporais até o fim do ano

O Departamento de Informática da Brigada Militar anunciou, nesta segunda-feira, a intenção de adquirir cerca de 900 câmeras corporais a serem empregadas por policiais em serviço. O anúncio ocorre após a prisão preventiva de três militares suspeitos de envolvimento na morte de Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, após uma abordagem ocorrida no dia 12, em São Gabriel, na fronteira Oeste.

A corporação informou que os equipamentos serão utilizados, inicialmente, por batalhões de Porto Alegre, região Metropolitana, Vale do Rio dos Sinos e da Serra. A previsão é de que, até o fim do ano, sejam destinadas 300 câmeras aos efetivos da BM na capital compondo, assim, o primeiro lote de aquisições.

Com gravação contínua e duração de 12 horas de filmagens ininterruptas, o aparato envia as imagens para um servidor, que as armazena em um servidor com acesso exclusivo do sistema de gestão operacional da BM. A tecnologia assegura que as imagens não sejam copiadas diretamente da câmera por nenhum dispositivo, além de prevenir possíveis tentativas de edição.

Em comunicado divulgado no fim desta tarde, a corporação sustenta que "além de qualificar o conjunto de provas das práticas ilícitas, contribuindo para a efetividade da análise criminal, o emprego das câmeras corporais deve aumentar a transparência e a fiscalização das ações policiais e do uso da força, bem proteger o policial em serviço". Segundo a nota, a tecnologia teve o uso aprovado após a fase de testes que se estendeu ao longo do ano passado até maio deste ano.

