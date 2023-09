Após ficar quatro dias foragido, autor de feminicídio em Três Coroas é preso pela BM

publicidade

A Brigada Militar prendeu, nesta quarta-feira, o homem que matou a ex-companheira em Três Coroas, no Vale do Paranhana. Foragido desde o último sábado, Márcio Ronei Hack, de 55 anos, esfaqueou a ex-companheira Luciana Leonardo Batista, de 49 anos, enquanto ela caminhava pela rua 7 de Setembro, no bairro Sander. Após o crime, ele tentou fugir em um veículo, rumo ao litoral Norte, mas acabou capotando e se escondeu em uma área de mata, sendo procurado desde então.



Conforme a Polícia Civil, o homem foi visto por moradores, que acionaram a BM, na localidade de Monjolo, em Santo Antônio da Patrulha. Ele ainda tentou se esconder dos policiais militares, mas acabou sendo capturado. Em seguida, o criminoso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Patrulha, para formalização da prisão preventiva.



A vítima, conforme o boletim da ocorrência, foi esfaqueada pelo menos seis vezes, na região do peito e nas costas. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas morreu poucos minutos após chegar ao Hospital Oswaldo Diesel. Conforme a apuração do Correio do Povo, a mulher tinha medida protetiva em vigor contra o ex-companheiro. O preso tem cinco passagens policiais por lesão corporal e quatro por ameaça. Câmeras de segurança flagraram o crime.