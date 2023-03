Apoiador de Lula mata eleitor de Bolsonaro em MT

publicidade

Um homem de 36 anos foi morto a tiros, no domingo, em um bar no distrito de Selma, no município de Jaciara (MT), após uma discussão sobre política. Valter Fernando da Silva era apoiador de Jair Bolsonaro (PL), e o suspeito do assassinato, Edno de Abadia Borges, de 60, é defensor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A Polícia Civil de Mato Grosso investiga o crime como homicídio qualificado por motivo fútil. Segundo o delegado responsável pela investigação, José Ramon Leite, testemunhas disseram que os homens se desentenderam de forma "acalorada" em razão de opiniões políticas divergentes.

"Essa discussão foi tomando um tom mais agressivo, até que, em determinado momento, o suspeito convidou a vítima para ir ao lado de fora do estabelecimento e foram ouvidos dois disparos", afirmou o delegado. A perícia constatou que a vítima estava com duas perfurações na região do abdome. O suspeito está foragido.