Assassinato de Jeff Machado foi premeditado dois meses antes

publicidade

A morte do ator Jefferson Machado, cujo corpo foi encontrado no último dia 22, foi premeditada cerca de dois meses antes, segundo a delegada Elen Souto, responsável pelas investigações do crime. A titular da DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) disse que o assassinato do ator começou a ser pensado no final de novembro do ano passado, quando Bruno Rodrigues, suspeito que está foragido, alugou o imóvel onde o corpo foi enterrado.

“A premeditação começou no dia 30 de novembro de 2022, quando o Bruno decide alugar a kitnet onde o cadáver seria ocultado. O Bruno quis, a todo momento, não demonstrar que ele que estava negociando o imóvel, se passando para a proprietária como se fosse o Jefferson que estava alugando.”

Segundo a delegada, a polícia conseguiu confirmar que Jeff foi morto no dia 23 de janeiro após análise dos celulares da vítima e dos dois suspeitos, Bruno e Jeander Vinícius da Silva Braga.

Veja Também

“O crime se deu três dias antes da data que Jeff acreditava que iria começar a gravar uma participação em uma novela. Ele acreditava que as gravações começariam no dia 26 de janeiro”, afirmou.

Na sexta-feira (2), a Polícia Civil prendeu Jeander após a Justiça expedir dois mandados de prisão temporária contra os suspeitos. A dupla foi indiciada pela DDPA por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Bruno segue foragido.

Inicialmente, os suspeitos confessaram participação na ocultação do corpo de Jeff, mas apontam uma terceira pessoa, de nome Marcelo, como o assassino.

Entretanto, após a prisão, Jeander disse à polícia que o ator foi morto por Bruno estrangulado com um fio de telefone após ser dopado, dentro de sua própria casa.

“Segundo Jander, Bruno dopou o Jeff colocando uma substância entorpecente no suco e os três se dirigiram ao quarto do Jefferson. Não chegou a, sequer, ter a gravação do ato sexual. Tão logo Jefferson adentrou no seu quarto, em razão de estar dopado, ele foi estrangulado com o fio de telefone pelo Bruno.”