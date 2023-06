Em pedido de prisão temporária, MP diz que dupla se aproveitou de ato sexual para matar Jeff Machado

publicidade

O MP-RJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) pediu à Justiça, nesta quinta-feira, a prisão temporária dos dois suspeitos de matar e esconder o corpo do ator Jeff Machado. De acordo com o documento assinado pelo promotor de Justiça Sauvei Lai, o crime foi premeditado pelo amigo do ator, Bruno de Souza Rodrigues, com auxílio de Jeander Vinícius da Silva Braga.

“Os ora indiciados são suspeitos de praticarem os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver contra Jefferson, aproveitando-se do momento em que mantinham relação sexual com a vítima para pôr em prática plano criminoso, estrangulando-a e colocando o seu cadáver em um baú, para, posteriormente, ocultá-lo no terreno do imóvel alugado por Bruno, onde o enterraram e concretaram a cerca de dois metros de profundidade”, diz o pedido de prisão.

A Polícia Civil também já havia solicitado a prisão da dupla, além de ter indiciado os suspeitos pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Na segunda-feira (22), o corpo do ator foi encontrado dentro de um baú coberto de concreto e enterrado a 2 metros de profundidade em uma casa em Campo Grande, zona oeste do Rio.

Apesar do estado avançado de decomposição, o corpo tinha um arame enrolado ao pescoço. O laudo da perícia indicou que a morte tenha sido provocada por asfixia. O imóvel foi alugado por Bruno em dezembro do ano passado, um mês antes do desaparecimento de Jeff. O advogado da família da vítima também afirmou que o suspeito estava com as chaves da casa e do carro do ator. A defesa de Bruno admitiu que ele participou da ocultação do corpo, mas negou envolvimento na morte do ator.

