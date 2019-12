Autor de morte de sargento da reserva é procurado em Novo Hamburgo

publicidade

O autor do assassinato do sargento da reserva da Brigada Militar (BM) Ezequiel Freire dos Santos, de 50 anos, é procurado pela BM em Novo Hamburgo, na região do Vale do Sinos. Santos foi baleado e morto no começo da noite dessa terça-feira na rua Piauí, às margens da BR 116, no bairro Primavera.

O crime ocorreu quando o homem entrou na empresa de reciclagem do PM aposentando, simulando que pretendia vender sucata. Ao abordar a vítima, que estava atrás de um balcão, o atirador fez vários disparos. O criminoso fugiu antes da chegada dos policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar.

Uma câmera de monitoramento registrou o crime. Qualquer informação, mesmo sob anonimato, pode ser repassada ao 190 da BM. O caso é investigado pela Polícia Civil.