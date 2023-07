Autores de um homicídio e duas tentativas de execução são condenados em Santa Maria

publicidade

Dois réus denunciados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) em Santa Maria foram condenados a 26 anos de reclusão e a 34 anos de reclusão por um homicídio consumado e dois tentados, além de associação criminosa.

A promotora de Justiça Caroline Mottecy de Oliveira, que atuou em plenário durante o julgamento, explicou que em 11 de agosto de 2021, por volta das 23h, os réus mataram uma pessoa e tentaram matar outras duas na rua Rui Barbosa, no bairro Carolina, em Santa Maria. Os crimes foram cometidos por motivo torpe, decorrente do tráfico de drogas, e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tomadas de surpresa em uma residência no período noturno, circunstância que diminuiu a capacidade de reação ou fuga.

Conforme o MPRS, os réus se associaram para praticar crimes, em especial homicídios e a outros a ele conexos, vinculando-se a um grupo criminoso. Na noite dos fatos, invadiram a residência onde estavam as vítimas gritando “polícia, polícia”, portando armas de fogo e efetuando diversos disparos de armas de fogo.

