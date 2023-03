BM apura caso de homem morto em abordagem policial em Erechim

publicidade

A Brigada Militar confirmou nesta sexta-feira a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o caso de um homem que foi baleado e morto por um policial militar do 13º BPM durante uma ocorrência de desentendimento em Erechim. O incidente aconteceu no final da tarde dessa quinta-feira na via paralela da BR 153, no bairro Vitória II.

Uma nota oficial da BM foi divulgada. “O comando do 13º BPM comunica que uma guarnição da Brigada Militar de Erechim foi acionada para atender a um desentendimento envolvendo vários indivíduos. Ao chegar no local da ocorrência, houve resistência por parte de alguns dos envolvidos, sendo que um dos policiais militares foi agredido e realizou um disparo de arma de fogo, que atingiu um homem. O ferido foi socorrido e levado até uma unidade hospitalar, mas não resistiu. O policial ferido também foi encaminhado para atendimento. Os demais autores das agressões foram presos, e todas as circunstâncias envolvendo o fato serão apuradas pelo comando da unidade por meio de Inquérito Policial Militar”, manifestou-se.

As primeiras informações indicam que o efetivo do 13º BPM foi acionado para atender uma briga na frente de um estabelecimento comercial no local. Houve então uma confusão de seis indivíduos com os policiais militares. O homem baleado, de 37 anos, foi socorrido e hospitalizado, mas não resistiu aos graves ferimentos. Os outros cinco foram levados para a Polícia Civil, que também abriu uma investigação. Nas redes sociais circulam imagens do incidente.