BM encerra buscas após prisão do último envolvido no latrocínio em Tio Hugo

A Brigada Militar anunciou o encerramento das buscas ao último envolvido no latrocínio ocorrido na manhã de terça-feira passada na localidade de Linha Machado, em Tio Hugo, na zona Norte do Estado. O quinto criminoso foi capturado nessa quinta-feira pelo efetivo do 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChq).

O suspeito, de 22 anos, estava em um Honda Civic que foi abordado pelos policiais militares na BR 386. Outros quatro bandidos já tinham sido presos logo após o crime, quando um cerco foi montado na região. Uma espingarda calibre 32 que foi levada da casa foi recuperada. O Renault Clio, usado pelos bandidos, ficou abandonado na estrada, sendo recolhido.

Um vizinho da vítima está entre os detidos. Ele ficou ferido no confronto com a BM. Houve a apreensão de uma espingarda modificada calibre 22, uma carabina de pressão calibre 5.5, um simulacro de pistola,17 munições, uma lanterna e quatro telefones celulares. O cerco nos três dias contou com os efetivos do 3º BPChq, 38º BPM e Batalhão de Operações Especiais (Bope).

A vítima do latrocínio foi a moradora de uma propriedade rural, Ana Kelen de Oliveira Ortiz, 39 anos, natural de Soledade. Ela foi assassinada a tiros provavelmente para que não identificasse o vizinho durante o assalto. Um dos assaltantes simulou que precisava de gasolina emprestada por ele e amigos estavam com o carro parado na estrada. No momento em que a moradora disse não, os outros três indivíduos se aproximaram e anunciaram o roubo.

A vítima foi atingida por cinco tiros, sendo dois nas costas e três no peito. O óbito foi no local. A Polícia Civil não descartou que os criminosos tinham como o objetivo localizar supostas armas, pois o marido da Ana Kelen de Oliveira Ortiz é um brigadiano aposentado.