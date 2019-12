BM inicia operação Papai Noel na próxima semana no Rio Grande do Sul

publicidade

O início da operação Papai Noel 2019 da Brigada Militar deve ocorrer oficialmente na próxima semana em todo o Rio Grande do Sul. No entanto, o comandante-geral da BM, coronel Rodrigo Mohr Picon, explicou que muitos municípios já começaram antes o patrulhamento reforçado pois neste ano ocorreu uma descentralização da mobilização. Cada um dos 16 comandos regionais da BM escolheu a própria data de lançamento.

O objetivo, destacou, é garantir a segurança no período de compras das festas de fim de ano, sobretudo nas áreas comerciais das cidades, incluindo entornos de shoppings. Orientações aos consumidores, com dicas de cuidados nas ruas e dentro de lojas, também serão repassadas pela BM.

Em Porto Alegre, o Comando de Policiamento da Capital (CPC) da BM prepara a deflagração de mais uma edição da operação Papai Noel igualmente na semana que vem. “Geralmente temos diminuição dos índices nesta época”, avaliou o coronel Rodrigo Mohr Picon, citando a queda nos casos de roubos de pedestres nesta época do ano.

O comandante-geral da BM lembrou que o reforço de policiamento foi determinado também onde acontecem eventos turísticos e natalinos, como na Serra. Ele confirmou ainda que a operação Golfinho 2019-2020 terá início no próximo dia 21, sendo reforçado o policiamento ostensivo em todas as praias gaúchas ao longo do veraneio.