BM mantém buscas ao quinto criminoso após confronto que deixou mortos outros quatro em Porto Alegre

A Brigada Militar, através da Força Tática do 1º BPM, mantém nesta sexta-feira as buscas para localizar e prender o quinto criminoso envolvido no confronto que deixou mortos outros quatro na noite dessa quinta-feira na zona Sul de Porto Alegre. O incidente ocorreu no cruzamento entre a avenida Juca Batista e a rua Cirino Prunes, no bairro Espírito Santo. Segundo o comandante do 1º BPM, major Marcio Luiz da Costa Limeira, o patrulhamento ostensivo permanece reforçado na área. “É uma região que já tem policiamento de visibilidade contínua”, observou.

Após o confronto, os policiais militares apreenderam três pistolas calibres nove milímetros com 61 munições com carregadores, um revólver calibre 38 com três munições intactas, quatro telefones celulares, dois relógios e uma corrente. A Chevrolet Meriva, usada pelos bandidos, também foi recolhida. O veículo estava com placas clonadas e havia sido roubado.

Conforme o comandante do 1º BPM, a Força Tática do 1º BPM havia se deslocado para a área após relatos de tiros no Beco do Adelar. O Meriva com os suspeitos foi então avistado e ocorreu uma perseguição que acabou quando o veículo ficou desgovernado na pista e se chocou contra um poste.

No confronto, três homens, sendo dois de 22 anos e um de 19 anos, além de uma mulher, de 40 anos, foram baleados e mortos. Um deles estava foragido. Todos tinham antecedentes criminais, como tráfico de drogas, roubo e homicídio. Eles chegaram a ser encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas não resistiram aos graves ferimentos.

O quinto indivíduo conseguiu escapar do local no meio do tiroteio. Um policial militar ficou ferido levemente por estilhaços, sendo socorrido para atendimento médico. O major Costa Limeira observou que o grupo não era da região. Ele lembrou que a BM nunca procura o confronto, mas os suspeitos reagiram à abordagem. Já o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil acredita que os suspeitos pretendiam atacar os rivais naquela região.

Foto: BM / Divulgação / CP