BM mantém mobilização para combater crimes violentos letais intencionais em Rio Grande

A mobilização da Brigada Militar prossegue para coibir e combater os crimes violentos letais intencionais na cidade de Rio Grande. Em 2022, o município registrou 99 homicídios e agora está com 11 mortes decorrentes do conflito entre facções criminosas pelo controle sobretudo do tráfico de drogas. A execução mais recente aconteceu na noite desse domingo no bairro Getúlio Vargas, onde dois jovens foram baleados. Um deles faleceu durante atendimento médico.

Desde a manhã de domingo, por exemplo, a equipe do Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BAvBM) encontra-se em operação na região Sul do Estado, em especial em Rio Grande. Estão atuando também os policiais militares do 6º BPM, 5º Batalhão de Polícia de Choque (5º BPChq) e o Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Em apoio ao Comando Regional de Policiamento Ostensivo Sul (CRPO Sul), o BAvBM enviou um helicóptero modelo HB350b, conhecido como Esquilo, em configuração multimissão, para apoiar as unidades sediadas em Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Chuí e Jaguarão.

A equipe com pilotos e operadores aerotáticos do BAvBM realiza sobrevoos, visando a prevenção e repressão a todos os crimes. Nesse domingo, o foco foi em Pelotas e Rio Grande, onde fez patrulhamento na praia do Cassino.