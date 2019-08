BM prende quatro envolvidos em ataque ao Sicredi de Vale Verde

publicidade

A Brigada Militar prendeu na manhã desta segunda quatro envolvidos no ataque ao Sicredi, junto com uma lotérica, ocorrido na tarde da última quinta-feira em Vale Verde. A captura aconteceu entre a localidade de Boqueirão, em General Câmara, e o distrito de Mariante, em Venâncio Aires. Tratam-se de duas mulheres e um homem, oriundos de Lajeado e Estrela, que planejavam resgatar os cúmplices nos matagais da região. Já um quarto indivíduo é suspeito de ser um dos assaltantes da agência bancária pois encontrava-se com as roupas enlameadas e portava cerca de R$ 3 mil em cédulas de 50 e 100 reais.

Todos estavam em dois veículos, um Volkswagen Gol e um Jac J2, interceptados pelos policiais militares. Houve a apreensão também de cinco aparelhos de celulares, algumas roupas e alimentos.

A mobilização da BM começou ainda na madrugada e teve êxito pela manhã. Responsável pelo 23º BPM, o tenente coronel Giovani Paim Moresco, observou que uma das mulheres detidas é companheira de um dos assaltantes refugiados nas matas. Já o homem que ajudaria no resgate é primo de outro integrante do bando também foragido. Barreiras permanecem montadas com patrulhamento constante e abordagem de veículos e pessoas suspeitas na área. Vindo de Porto Alegre, o efetivo do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da BM também realiza incursões. Cinco bandidos estariam escondidos.

O líder da quadrilha, proveniente de Lajeado, já foi identificado, mas o nome não está sendo divulgado por enquanto. No ataque ao Sicredi, um grupo de cinco criminosos fez um cordão humano com reféns, efetuando dezenas de tiros de intimidação. Na fuga dos assaltantes, um veículo usado por eles capotou em uma estrada vicinal, o que prejudicou o plano de abandonarem a região.