BM realiza mais de 21 mil atendimentos na Semana Maria da Penha nas Escolas

A Brigada Militar contabilizou um total de 21.142 atendimentos no Rio Grande do Sul durante a Semana Maria da Penha nas Escolas. No mesmo período, que ocorre entre os dias 27 e 30 de novembro, os policiais militares também realizaram palestras e ações de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher em escolas e comunidades de todas as regiões do estado.

Nos quatro dias da iniciativa, 603 escolas foram visitadas, sendo 366 estaduais, 212 municipais e 25 particulares. Também foram realizadas 84 barreiras de trânsito. Foram empregados um total de 1.325 soldados, entre efetivos das Patrulhas Maria da Penha, Patrulhas Escolares e efetivos orgânicos das equipes de policiamento ostensivo nos municípios gaúchos.

A semana foi instituída pela Lei Estadual 15.702/2021. Além das ações da Corporação, também foram realizadas iniciativas pela Secretaria de Educação (Seduc), em integração com o Programa RS Seguro, e pelo Ministério Público do RS.