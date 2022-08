Bope participa do reforço de policiamento ostensivo do 20º BPM na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Brigada Militar participa do reforço do policiamento ostensivo, com ações de visibilidade e patrulhamento mais intensificado, do 20º BPM nos bairros Mario Quintana e Rubem Berta, na zona Norte de Porto Alegre. O Batalhão de Aviação da BM e alunos soldados também prestam apoio a mobilização que tem “a finalidade de oferecer uma segurança mais efetiva para a comunidade”, após uma dupla execução na tarde de sábado passado e um homicídio na manhã da última sexta-feira.

“O policiamento está sendo reforçado, resultando em prisões, apreensão de armas e munições, maior número de abordagens e identificação de suspeitos”, informou a BM em um comunicado, acrescentando que “os moradores e trabalhadores estão se sentindo seguros para seguir com suas rotinas”. Além de barreiras, os policiais militares abordam suspeitos e veículos. Guarnições estão postadas também junto a postos de saúde e escolas na região.

“As ações já começaram a dar resultado, estamos com reforço na segurança, prisões estão sendo realizadas, armas estão sendo apreendidas, abordagens e barreiras policiais em pontos estratégicos. Nossa instituição é vocacionada a aplicar a lei e garantir a segurança de todos”, enfatizou a Brigada Militar.

Foto: BM / Divulgação / CP