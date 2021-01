Brigada Militar apreende mais de mil garrafas de vinho vindas em barco da Argentina

publicidade

No início da noite de domingo, em Uruguaiana – Fronteira Oeste do RS – policiais militares que atuam na Operação Hórus realizavam patrulhamento na rua dos Andradas, quando identificaram, às margens do rio Uruguai, uma embarcação se aproximando e atracou alguns metros à frente. Os ocupantes não foram localizados, mas no interior do barco foram encontradas 1.084 garrafas de vinho de diversas marcas.

Além da embarcação e bebidas, foram apreendidos: 480 abrigos esportivos, um motor da marca Yamaha 15FMHS, um tanque de combustível e um colete salva-vidas. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Federal. O vinho tem sido um dos produtos com a maior incidência de apreensões durante as ações de patrulhamento pelo rio Uruguai e entorno devido a qualidade e preço praticada na vizinha Argentina.

Veja Também