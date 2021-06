Brigada Militar atua contra o tráfico de drogas no Litoral Norte

publicidade

O tráfico de drogas foi alvo novamente da Brigada Militar na noite de sexta-feira no Litoral Norte. Em Osório, a Força Tática do 8º BPM apreendeu cinco tijolos de maconha pesando em torno de três quilos e ainda três porções de cocaína. O flagrante ocorreu na rua Luiz Bernardino da Silva Neto.

Dois traficantes, ambos com antecedentes criminais, foram presos. Eles tentaram fugir após desembarcarem de um Hyundai HB20 que foi abordado pelos policiais militares. Além dos entorpecentes, uma réplica de pistola foi encontrada no veículo.

A ação teve apoio de um cão de faro do Canil do 8º BPM e da Agência Regional de Inteligência do Comando Regional de Policiamento Ostensivo Litoral (CRPO Litoral).

Em Tavares, a Força Tática do 8º BPM interceptou um Volkswagen Voyage que saía de uma residência na avenida Isadora Teixeira Machado, na área central da cidade. Uma dupla de traficantes, que atuava em um esquema de tele entrega de drogas, foi detida.

Os policiais militares apreenderam 37 pedras de crack, 14 pinos de cocaína e sete porções de maconha, além de R$ 1.523,00 em dinheiro, um simulacro de arma de fogo e cinco telefones celulares.

No interior da casa estavam também duas mulheres. Elas alegaram que seriam garotas de programa. Uma delas chegou a dizer que era vítima de cárcere privado pelos traficantes.

Já em Tramandaí, a Força Tática do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT) recolheu uma pistola calibre 9 milímetros, com numeração suprimida e sete munições no bairro Indianápolis. Um criminoso foi detido.