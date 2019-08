Brigada Militar aumenta ações contra a criminalidade em Alvorada

publicidade

A Brigada Militar tem intensificado as ações de repressão ao tráfico de entorpecentes em Alvorada, sexto município mais violento do País em 2017 conforme pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Nesse sentido, mais uma ofensiva do 24º Batalhão de Polícia Militar foi desencadeada com "saturação de área" em vários bairros da cidade. Policiais e viaturas são mantidas ostensivamente nas regiões mais conflagradas do município desde o início da semana.

Na madrugada desta quarta-feira, os policiais militares prenderam dois criminosos com um revólver calibre 38 e uma faca junto com um Toyota Etios, de cor prata, que estava em ocorrência de roubo. O flagrante ocorreu na rua Icaraí, no bairro Sumaré.

No final da noite de terça-feira, um casal de traficantes foi detido na rua Alberto Pasqualini, no bairro Americana. A dupla levava cerca de um quilo de maconha, uma bucha de cocaína e R$ 194,50 em dinheiro, além de 2,1 mil saquinhos para embalar entorpecente, em um Volkswagen Gol, de cor prata.

Já na rua São Lucas, bairro Jardim Aparecida, o efetivo apreendeu uma espingarda calibre 12 com munição, mais de 1,6 quilo de cocaína, em torno de um quilo de crack, R$ 400,00 em dinheiro, um radiocomunicador e uma balança de precisão. Um criminoso foi preso após tentar esconder em uma residência. Os policiais militares estão atuando em locais com maior incidência a criminalidade na cidade, incluindo também os bairros Umbu e Maria Regina.