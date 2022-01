Brigada Militar de Rio Pardo prende sete pessoas por tráfico de drogas

publicidade

Sete pessoas foram presas pela Brigada Militar de Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, na noite de segunda, por envolvimento no tráfico de drogas. Os suspeitos, cinco homens e duas mulheres, foram detidos no bairro Parque São Jorge. Durante ações de polícia ostensiva, próximo a um ponto conhecido pela traficância de entorpecentes, a guarnição flagrou o comércio de drogas.

Durante a abordagem policial, foram encontradas com os suspeitos 34 porções de maconha, 616 porções de cocaína, quatro porções de crack e 555 gramas de maconha, além de uma quantia de R$ 2.237,25 em dinheiro, uma câmera de videomonitoramento, um monitor, um DVR de armazenamento das imagens, cinco aparelhos celulares, uma balança digital, uma bolsa preta e uma porta de ferro que estava ligada a fios elétricos para impedir a entrada dos policiais.

Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia d Pronto Atendimento (DPPA) local, junto dos materiais apreendidos para a autuação da prisão em flagrante.

