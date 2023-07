Brigada Militar impede que integrantes de facção do Vale do Rio dos Sinos se instalem em Vacaria

publicidade

Quatro integrantes da facção do Vale do Rio dos Sinos foram presos pela Brigada Militar em um hotel às margens da BR 116, em Vacaria, quando se deslocavam em dois veículos com placas clonadas vindos de Caxias do Sul. Conforme a BM, os criminosos pretendiam se instalar na cidade para a prática de diversas ações com o objetivo de ganhar território na região do Campos de Cima da Serra, após conflito deflagrado entres as facções na região. Eles estavam levando inclusive fardas para se passarem por policiais.

A abordagem foi realizada pelos efetivos da Força Tática do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) e Batalhão de Operações Especiais (BOPE) na noite dessa sexta-feira. Houve apoio dos setores de inteligência da BM, que monitoraram o deslocamento de um Honda Fit e de um Volkswagen Gol.

Por volta das 21h30min, após identificação que os suspeitos estariam se hospedando no hotel, as prisões foram efetuadas. Os policiais militares apreenderam uma pistola calibre nove milímetros com dois carregadores e 11 munições, um revólver calibre 38 com três cartuchos, três gandolas camufladas, quatro calças camufladas, quatro cintos de guarnição, quatro coldres de perna, três toucas ninjas, quatro boinas, quatro pares de luvas, quatro coturnos, quatro capas de coletes balísticos e três emblemas com a palavra Força Tática, além de três telefones celulares.

Foto: BM / Divulgação / CP