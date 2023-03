Brigada Militar impede que vítima fosse executada no bairro Sarandi, em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar evitou um homicídio nessa segunda-feira em Porto Alegre. Dois criminosos foram presos pelo efetivo do 20º BPM no bairro Sarandi. Durante a operação Choque e Ordem, os policiais militares abordaram um Fiat Uno que trafegava em atitude suspeita.

Três ocupantes do veículo, de 23, 28 e 32 anos, foram identificados. Dois deles, de 23 e 28 anos tinham antecedentes criminais. Houve então a constatação de que o homem, de 32 anos, estava lesionado e que havia sido sequestrado há poucos instantes na mesma região.

A vítima do sequestro informou que a dupla havia lhe ameaçado de morte e que estava sendo levado para outro local, onde seria executado. No interior do veículo, os policiais militares apreenderam uma pistola calibre 380 com um carregador, um revólver calibre 38, munições intactas, cinco telefones celulares e a quantia de R$ 130,00 em dinheiro.

Os dois criminosos foram detidos por sequestro, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi repassada depois para a Polícia Civil.