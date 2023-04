Brigada Militar intensifica patrulhamento em escolas do RS

publicidade

O reforço da Brigada Militar nas escolas gaúchas, a partir contratação de mais de 1,7 mil policiais militares por meio de horas-extras, começou a ser concretizado por meio de patrulhamento e ronda preventiva nos estabelecimentos de ensino a partir desta quinta-feira. A informação é do secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron. Ele reafirmou que as pessoas não compartilhem boatos e notícias falsas nas redes sociais. As gratificações por serviço extraordinário já estão sendo lançadas na operação escolar.

A medida foi anunciada no começo da noite da última quarta-feira pelo governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. “Será focalizado na patrulha escolar”, disse na ocasião. Leite recomendou ainda que os pais e mães observem os comportamentos dos filhos, além de destacar o combate às informações falsas que circulam nas redes sociais, realização de campanhas de comunicação e canais de denúncias à disposição da população, sobretudo os telefones 190 para ocorrências e o 181 para suspeitas.

Em todas as cidades gaúchas, a Brigada Militar já está mobilizada. No Litoral Norte, por exemplo, o Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral) conta com o patrulhamento reforçado junto a todos os estabelecimentos de ensino nos 25 municípios de abrangência. Nas rondas, os policiais militares mantêm ainda diálogo com dirigentes de escolas e creches, no sentido de prevenir possíveis ações que atentem contra a segurança nesses locais. Eles também interagem com os alunos e, ainda, promovem palestras de esclarecimentos sobre segurança no meio escolar. Além do adicional de policiamento ostensivo nas imediações das escolas, o CRPO Litoral mantém um trabalho de inteligência e monitora manifestações em redes sociais e situações de risco.

Na manhã desta quinta-feira os comandantes do CRPO Litoral, tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros, e do 8º BPM, major Luiz César dos Santos, estiveram em Maquiné. A cidade recebeu reforço da Força Tática do 8º BPM e do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq) de Porto Alegre.

Já em Balneário Pinhal, a Brigada Militar acompanhou uma reunião da prefeita Márcia Tedesco com a direção, professores e pais de alunos de uma escola. Em Santo Antônio da Patrulha, uma reunião sobre segurança nas escolas na Câmara de Vereadores também teve a presença dos brigadianos. Encontros semelhantes foram registrados em outros municípios, como Torres e Xangri-Lá.

Em todas as regiões do Interior do Estado, a mobilização também é uma realidade. Em Porto Xavier, a BM intensificou o policiamento nas escolas da área urbana e rural do município, realizando patrulhamentos e permanências nas escolas aumentando a sensação de segurança nestes locais. Houve contato com diretores, professores, funcionários e alunos, que foram orientados sobre questões de segurança na escola, bem como acionar a BM sempre que precisar de orientação, apoio ou de ações preventivas no ambiente escolar.

Comunidade escolar em reuniões

Em Lajeado, a BM promoveu uma reunião com toda a comunidade escolar e ressaltou o policiamento comunitário dentro e fora das escolas através da Patrulha Escolar e PROERD, sendo enfatizado o telefone de emergência 190 e o cumprimento do protocolo de segurança dentro das escolas. Em Rolante também há maior vigilância. Nessa quarta-feira, um adolescente de 14 anos foi apreendido por ter criado um perfil em uma rede social e anunciado um “massacre”.

As prefeituras, por sua vez, também incrementaram a segurança nas redes de ensino. Como forma de ampliar a segurança de alunos e professores nos 21 estabelecimentos de ensino do município. Imbé adotou nesta quinta-feira novas medidas para oferecer mais tranquilidade à comunidade escolar. Entre as decisões comunicadas estão a presença permanente de profissionais da segurança pública nas escolas e a convocação imediata de vigias, vigilantes patrimoniais e guardas municipais que estavam em período de férias, além da suspensão temporária de novos períodos de férias ou licenças para estes profissionais.

De acordo com uma ordem de serviço assinada pelo prefeito Ique Vedovato, os servidores que atuam nestas três funções também estão autorizados a trabalhar em jornada extraordinária e remunerada para atender a demanda da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito. Os profissionais da segurança pública, que até então se faziam presentes nos horários de entrada, saída e de intervalo das aulas em todas as escolas de ensino fundamental, agora estarão em tempo integral nas instituições sediadas no município, incluindo as escolas de educação infantil.

Além disso, a Guarda Municipal de Imbé passou a fazer patrulhamento ainda mais constante junto às instituições de ensino. “A nossa Guarda Municipal tem como uma das principais missões zelar pela segurança da nossa população. E com essa medida acreditamos que, mais do que segurança, conseguiremos entregar um pouco mais de tranquilidade aos pais e responsáveis que deixam seus filhos diariamente nas nossas escolas”, esclareceu o prefeito Ique Vedovato.