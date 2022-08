Cabeça encontrada na Vila Cruzeiro é de integrante de facção, aponta análise preliminar

publicidade

A Polícia Civil chegou à identificação preliminar de um homem decapitado que teve a cabeça encontrada por um catador, dentro de um saco de lixo, na zona Sul da capital, na manhã desta quarta-feira. O caso se registrou na rua Cruzeiro do Sul, no bairro Santa Tereza. Apesar de a análise técnica ainda não ter sido concluída, forças de segurança dizem acreditar que órgão seja de um homem que pertencia a uma facção que atua no local. A Polícia também não descarta que esse seja um indício de um novo conflito entre traficantes gaúchos.

"Trabalhamos com identificação preliminar de um indivíduo pertencente a uma facção da Vila Cruzeiro. O local, e a circunstancia, em que a cabeça foi encontrada é um indicativo de atuação de facções e o lugar é o berço da facção atuante na região”, declarou à Rádio Guaíba o diretor da Divisão de Homicídios de Porto Alegre, delegado Eibert Moreira Neto. “Esse tipo de ação demonstra uma espécie de recado de uma facção para a outra", complementou. Moreira também enfatizou ainda depende da confirmação técnica para chegar a uma conclusão definitiva sobre o caso.

Segundo o delegado, o episódio pode indicar um novo capitulo na escalada de violência entre facções de tráfico da capital e da região Metropolitana. "Em março e abril, tivemos conflito entre duas facções. Uma delas atuante na Vila Cruzeiro e a outra, no Vale dos Sinos”, explicou Moreira. “De forma habilidosa, as forças de segurança conseguiram neutralizar esse conflito, especialmente a partir de uma intervenção prisional que fizemos após identificar as lideranças dessas facções, coordenando ataques de dentro do sistema penitenciário", detalhou.

"Essas lideranças foram transferidas após o relatório de inteligência da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) mas, por conta da legislação, esses líderes foram realocados dentro das galerias que pertencem a organizações criminosas, e a partir deste momento, entraram em contato com as facções e voltaram a coordenar os ataques", concluiu.

O delegado contou também que, na segunda quinzena de junho, houve o homicídio de uma liderança da facção atuante na Cruzeiro. A partir do fato, segundo ele, os policiais já previam uma nova onda de ataques.

Moreira informou que há um disparo de arma de fogo no rosto decapitado, além de lesões provocadas por arma branca que provocaram o desmembramento do corpo. Os policiais presumem que o homem decapitado tenha sido retirado de casa e executado, nessa madrugada.

De acordo com informações do Correio do Povo, o delegado Gabriel Casanova, plantonista da Volante do Departamento de Homicídios e responsável inicial pela investigação, relatou que a Polícia Civil tenta localizar um Sedan, possivelmente de cor prata. O carro pode ter sido usado pela pessoa que deixou o saco de lixo, com a cabeça dentro, sobre a calçada em frente a um bar na rua Cruzeiro do Sul, perto das 6h30min. A Polícia examina imagens de câmeras de monitoramento da região.

Reforço de policiamento

Além do efetivo do 1º BPM, tropas das Patrulhas Especiais (Patres) do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq), do Batalhão de Aviação da BM e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram mobilizadas, nesta quarta-feira, para reforçar o patrulhamento da vila Cruzeiro e de outras áreas conflagradas da capital, nesta quarta-feira.