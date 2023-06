Campeonato de futsal tem briga generalizada em Flores da Cunha

publicidade

A Brigada Militar teve de intervir em uma briga generalizada ocorrida após uma partida da semifinal do Campeonato Citadino de Futsal Juniores, na noite desse domingo em Flores da Cunha, na Serra. A confusão envolveu em torno de 30 pessoas de ambas as torcidas dos times. O jogo ocorreu no Ginásio Poliesportivo Marcos João Pivoto.

Os efetivos do 36º BPM e do 12º BPM foram acionados. Não houve prisões, pois a situação já havia se acalmado antes da chegada dos policiais militares no local. O tumulto começou com a invasão de torcedores na quadra. Uma porta de saída de emergência do prédio ficou danificada.

O evento foi organizado pela Prefeitura de Flores da Cunha e reuniu cerca de 300 pessoas.

