Carregador que pode transformar pistola em metralhadora é apreendido no Litoral

A Brigada Militar intensificou as ações contra a criminalidade dentro da Operação Golfinho, no Litoral Norte e Sul do Estado. Na madrugada desta sexta-feira, em Palmares do Sul, o efetivo do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChoque), de Porto Alegre, apreendeu um carregador caracol calibre 9 milímetros que pode transformar uma pistola em metralhadora. O flagrante ocorreu no bairro Granja Vargas.

Os policiais militares recolheram também uma espingarda calibre 12, uma coronha e telha de espingarda, uma telha de espingarda, 24 cartuchos e quatro estojos de calibre 38, além de 33 pinos de cocaína, 20 pedras de crack, 107 porções de maconha, uma balança de precisão e R$ 520,00 em dinheiro. Um criminoso foi preso.

Já em Cidreira, também na madrugada desta sexta-feira, o 1º BPChoque e o 8º BPM detiveram um traficante no bairro Chico Mendes. Os policiais militares encontraram 174 pedras de crack e dez buchas de maconha com o indivíduo.