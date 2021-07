Carregamento de 122 quilos de maconha é apreendido pela PRF e BM em Canoas

publicidade

Um carregamento de 122 quilos de maconha foi apreendido em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Brigada Militar ocorrida em Canoas. O flagrante ocorreu nesta quinta-feira. Dois traficantes foram presos.

Após denúncia de que um veículo estaria trazendo entorpecentes pela BR 386, a PRF solicitou o apoio do 15º BPM. Nas buscas com trabalho de inteligência, o carro suspeito, um Hyundai HB20, foi avistado e perseguido. O automóvel foi em seguida localizado no momento em que ingressava em uma residência na rua Antônio Prado, no bairro Mathias Velho.

Parte da droga estava no porta-malas do veículo, enquanto o restante no interior da casa. Os policiais rodoviários federais e policiais militares recolheram ainda uma pistola calibre 380 com três carregadores e 13 munições, duas placas de coletes balísticos, duas prensas para embalar drogas, quatro balanças de precisão, três facas e uma certa quantia em dinheiro.

Os dois indivíduos, de 21 e de 30 anos, foram então detidos em flagrante no local. O segundo já possui antecedentes por homicídio, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma

Para a PRF e a BM, a moradia servia como depósito do narcotráfico. A maconha poderia produzir mais de 200 mil cigarros para consumo.