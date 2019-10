Carregamento de maconha é interceptado em Camaquã

publicidade

A Brigada Militar apreendeu 40,3 quilos de maconha na madrugada desta quinta-feira em Camaquã, na Zona Sul do Rio Grande do Sul. A droga, que estava sendo trazida para o bairro Santana, em Porto Alegre, foi encontrada dentro de um Fiat Punto, de cor vermelha, que foi perseguido pelo efetivo do 30º BPM.

O veículo, com placas de Imbé, foi abordado às margens da BR 116, junto trevo norte da cidade. O motorista, de 45 anos, de Viamão, e o passageiro, de 38 anos, de Tapes, foram presos em flagrante pelos policiais militares após a localização de dois sacos com 69 tijolos de entorpecente.