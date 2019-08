Carro roubado pega fogo na BR 290 em Porto Alegre

publicidade

Um Honda Civic, que estava em situação de roubo, foi encontrado pegando fogo na manhã desta terça-feira na BR 290, a freeway, em Porto Alegre. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas as chamas destruíram boa parte do veículo.

O Honda Civic, de cor prata e placas de Porto Alegre, estava próximo às obras da nova ponte do Guaíba, no sentido Capital-interior. O motorista do carro não foi localizado. Ainda não há informações sobre quando o veículo foi roubado.