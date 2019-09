Casal recupera filho levado durante roubo em Porto Alegre

publicidade

Um casal de Porto Alegre viveu momentos de terror na noite desta sexta-feira. Seu filho foi levado por criminosos após terem o carro roubado. O caso aconteceu por volta 20h30min no bairro Passo da Areia, na zona Norte de Porto Alegre.

Conforme informações preliminares da Brigada Militar (BM), o crime aconteceu nas proximidades de um shopping, na rua major Antonio Pompilho da Fonseca. Dentro do veículo estava o filho deles, um bebê de aproximadamente um ano, acomodado na cadeirinha, levado junto com o veículo.

De acordo com a BM, o assaltante abandonou a criança em uma rua próxima ao local do roubo. Um policial civil que jantava perto dali, localizou a criança e a levou para o 11º BPM, onde os pais do bebê esperavam. O carro foi localizado cerca de meia hora depois nas proximidades do morro Santana.