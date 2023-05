Caso da jovem que se perdeu na Redenção e apareceu espancada é investigado pela Polícia Civil

publicidade

A Polícia Civil investiga o caso de uma jovem, de 24 anos, que se perdeu nas imediações da Redenção, em Porto Alegre, sendo depois encontrada desmaiada, seminua e com marcas de espancamento pelo corpo. A apuração está com a 1ª DP, sob comando do delegado Paulo César Jardim. A Brigada Militar já repassou as informações, após ter atendido a ocorrência ao amanhecer de domingo passado no canteiro existente nas imediações da entrada do Túnel da Conceição, perto da avenida Osvaldo Aranha.

Nesta sexta-feira, o comandante do 9º BPM, tenente coronel Fábio da Silva Schmitt, explicou que a vítima estava em coma, mas já saiu desse estado de saúde no Hospital de Pronto Socorro (HPS). Não houve a comprovação da suspeita de que havia sido atacada sexualmente.

Ele explicou que a jovem encontrava-se com as amigas no bairro Cidade Baixa. Depois sozinha, na madrugada de domingo, ela enviou quatro mensagens por um dos dois telefones celulares, dizendo que estava perdida na Redenção.

Em um dos avisos, a jovem informou que está com um mendigo por perto. Em outro, a vítima afirmou que roubaram um dos celulares. O último contato aconteceu no final da madrugada de domingo.

De acordo com o comandante do 9º BPM, os documentos e os dois aparelhos telefônicos não estavam com a jovem no momento em que foi resgatada pelos policiais militares, que foram alertados por populares. “Ela não estava com mais nada”, frisou. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou-a então ao HPS.